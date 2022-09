Élections fédérales : Céline Vara veut continuer

La conseillère aux Etats Céline Vara est candidate à sa propre succession lors des élections fédérales de 2023. La verte neuchâteloise avait remporté le siège en automne 2019 face aux candidates du parti socialiste neuchâtelois, Silvia Locatelli terminant cinquième ; Martine Docourt septième.

À plus d’un an des élections fédérales, Céline Vara a partagé son souhait mardi à l’une des journalistes de RTN. De son côté, l'ancien conseiller d'Etat socialiste Jean-Nath Karakash a fait savoir il y a deux semaines renoncer à se lancer dans la course. Le nom du Vallonnier revenait régulièrement pour reprendre le siège perdu en 2019. /ats-aju