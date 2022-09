Briser le tabou de l’anxiété des jeunes

Parmi les causes, en-dehors de la pandémie elle-même et des situations particulières que vivent certains jeunes, on peut citer l’urgence climatique, la crise énergétique, et un environnement social et professionnel souvent anxiogène où les adolescents sont confrontés à énormément de choix et d’incertitudes.





Beaucoup de non-dit

Les troubles de santé mentale qui touchent les jeunes, on en parle beaucoup depuis la pandémie. Mais au-delà du constat, il existe des solutions. Pour Nathalie Ruffieux Savoy, il est en particulier crucial de libérer la parole autour de ces thèmes, souvent considérés comme tabou. A ce titre, une telle campagne peut mener à des dialogues constructifs.