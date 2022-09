Lutter contre l’isolement des seniors

Pour prévenir l’isolement social des aînés, la Ville de Neuchâtel organise, entre autres, des cafés-rencontres dans certains quartiers, à La Coudre et à Valangin. Elle a également mis sur pied un plan canicule et grand froid qui lui permet de prendre contact et de cerner les besoins d’environ 250 seniors durant l’été et l’hiver. L’association Atic propose de son côté, avec le soutien du Canton et de la Ville de Neuchâtel, des ateliers pour initier les seniors à certains outils numériques, intitulés En santé avec son smartphone.

Brigitte Brun, déléguée aux personnes âgées et à la promotion de la santé pour la Ville de Neuchâtel :