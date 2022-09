Dans les coulisses du Château : Francis Krähenbühl

Une première législature au Grand Conseil, mais une expérience politique très riche. À 66 ans, le député libéral-radical Francis Krähenbühl n’est pas un novice puisqu’il en est à sa 7e législature à l’échelon communal. Il siège actuellement au Conseil général de Val-de-Ruz. Retraité depuis un an et demi, il a occupé des fonctions dirigeantes notamment chez Nexans et aux Pompes Egger à Cressier. Parmi les thèmes qui lui tiennent à cœur figure l’économie et notamment comment réconcilier l’économie et le social. Pour lui, la solution n’est pas de taxer les plus riches, mais d’inciter les entreprises à engager davantage de personnes d’un certain âge et qui ne travaillent plus depuis un certain temps. Francis Krähenbühl était l’invité mardi des Coulisses du Château dans la Matinale. /sma