« Sauter par-dessus la pandémie »

50 ans pour l’association fédérale Jeunesse et Sport et un record ! Les 20’000 élèves du canton de Neuchâtel ont bondi sur l’occasion vendredi matin et réalisé ensemble plus de 2 millions de sauts à la corde. L’événement avait lieu partout au sein des écoles obligatoires et selon les organisateurs, il a fait figure de grande première à l’échelle de la Suisse.





Un grand bol d'air



Ce grand rassemblement est venu trancher également avec la période des mesures Covid et semble avoir fait le plus grand bien aux élèves qui se sont prêtés au jeu. Au collège des Forges à La Chaux-de-Fonds, les écoliers semblaient absolument ravis du défi. « Il y a le sourire sur tous les visages aujourd’hui », s'est réjoui un enseignant des Forges, Steven Munastra.