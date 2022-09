Le Canton de Neuchâtel lance son opération séduction

Redorer l’image du Canton de Neuchâtel. Le conseiller d’Etat Laurent Favre a donné vendredi le coup d’envoi de la campagne de communication qui doit attirer de nouveaux habitants sur le territoire neuchâtelois. Un nouveau slogan, « Neuchâtel un Canton à vivre » et un nouveau logo, sous forme de N stylisé, seront déclinés sur différents supports dont un film promotionnel et un site internet, chargé de simplifier l’arrivée de nouveaux habitants et de répondre à leurs questions.