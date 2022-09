Italie : sept morts dans de violentes intempéries

La région la plus touchée est la province d'Ancône, un port au bord de la mer Adriatique, mais les intempéries ont également frappé la région voisine, l'Ombrie. Dans la province d'Ancône, de nombreuses zones se sont trouvées sans électricité et sans lignes téléphoniques et les écoles seront fermées vendredi dans les localités les plus touchées.

Selon le Corriere della Sera, environ 400 mm de pluie sont tombés jeudi soir en deux heures, une quantité qui tombe normalement en six mois dans cette zone. /ats-cro