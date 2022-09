Un siècle et demi de sables et de graviers

Plus d’un siècle et demi d’activité, ça mérite une fête. L’entreprise Eugène Bühler & Fils à Marin célèbre jeudi ses 150 ans. Un anniversaire décalé en raison du Covid-19. C’est en effet en 1870, à Neuchâtel, que Gottlieb Bühler a créé cette société qui est restée longtemps en mains familiales, avant d’être reprise par Holcim. Originaire de Thoune, il a fait voguer le premier chaland de transport du lac de Neuchâtel. Rapidement, il s’est spécialisé dans l’extraction au fond du lac et la commercialisation de sables et graviers, principalement destinés au secteur de la construction. Bühler, qui emploie une quarantaine de personnes, est également active dans le domaine des travaux lacustres.