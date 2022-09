Nouveau souffle pour le centre collecteur de Montmollin

Les centres collecteur et forestier de Montmollin renaissent. Plus de cinq ans après l’incendie qui a détruit une grande partie des anciennes structures, les deux nouvelles constructions ont été officiellement inaugurées jeudi matin. Le premier bâtiment, destiné aux dépouilles d’animaux, a été complètement refait. Un second souffle bienvenu pour le service qui a souffert dans les mois qui ont suivi le sinistre de 2017. « Les débuts ont été très difficiles », se remémore le vétérinaire cantonal, Pierre-François Gobat.