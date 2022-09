Un Neuchâtelois champion de menuiserie

Il fait partie des trois Neuchâtelois qui ont brillé le weekend dernier aux SwissSkills à Berne. Loïc Santschi a obtenu une médaille d’or en menuiserie et une de bronze en ébénisterie. En-dehors de lui, deux autres apprentis sont montés sur la plus haute marche du podium, lors de ces championnats nationaux des métiers : Daniel Da Silva en tant qu’échafaudeur, et Nicolas Ries dans la catégorie dessinateur en construction microtechnique.

Loïc Santschi était l’invité de La Matinale RTN pour nous parler de son expérience. Il nous raconte ce que cette compétition lui a apporté :