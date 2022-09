NOMAD fait peau neuve

Un nouveau logo et une nouvelle communication pour faire sa place dans le milieu des soins. NOMAD va changer de peau d’ici l’automne. L’institution publique neuchâteloise délivre actuellement des prestations d’aide et de soins à domicile dans l'entier du canton à hauteur de 1800 interventions par jour pour un total de 500’000 visites par année. Elle possédait la même ligne graphique depuis 12 ans. Exit donc l'ancien visuel et son slogan « NOMAD vous soutient à domicile » pour un sobre « Ensemble, sereinement ».







De plus en plus de concurrence



Selon le directeur opérationnel, Nicolas Chevrey, le but de ce changement est clairement de se montrer sous un nouveau jour pour mieux recruter dans un milieu qui devient de plus en plus concurrentiel. La pénurie de professionnels frappe durement le milieu de la santé et particulièrement le segment des soins à domicile.