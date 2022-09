Le canton se prépare à la pénurie d’énergie

Dix mesures d’exemplarité pour économiser l’énergie. Le Conseil d’État annonce ce mercredi dix mesures et recommandations avec l’appui de l’Association des communes neuchâteloises et de l’économie neuchâteloise. Elles seront progressivement déployées d’ici au 30 septembre afin d’éviter d’éventuelles pénuries d’énergie. Parmi elles, l’extinction des éclairages publics nocturnes de minuit à 5h du matin ainsi que des vitrines des commerces de 22h à 7h, la diminution de la température du chauffage des bâtiments publics ainsi que celles des chauffe-eaux. Ces mesures cantonales doivent permettre d’obtenir des résultats « sans impacter notablement le confort et la sécurité de la population », précise le Conseil d’État neuchâtelois. /comm-cro