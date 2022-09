Des vendanges précoces pour un millésime 2022 surprenant

Une main-d’œuvre au rendez-vous

La précocité des vendanges n’a pas non plus eu d’impact sur la main-d’œuvre présente pour la récolte. « C’est vrai qu’on voit que dans la restauration il y a de grosses problématiques de manque d’effectifs et je me suis demandé si ce serait la même chose pour les vendanges, mais ça ne l’a pas été contrairement à ce qu’on pourrait penser », se réjouit Annie Rossi.

Selon elle, les raisons sont multiples. Par exemple, beaucoup de vendangeurs viennent de la zone euro et le taux de change est actuellement très favorable. Mais le domaine a également pu compter sur des réfugiés ukrainiens pour les aider. Dernière piste d’explication, certains changements dans les mentalités : « des personnes veulent changer de vie et revenir vers l’agriculture et les métiers de la terre », explique la régisseur.