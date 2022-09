Campus Tour : les élèves du Val-de-Ruz mis au défi

Dépassement de soi et responsabilité

La persévérance, la solidarité, l’estime et le dépassement de soi. Telles sont les valeurs prônées par l’événement. Thierry Vauthier indique que les épreuves sont volontairement exigeantes pour que les élèves puissent aller au-delà de leurs limites. La sécurité demeure toutefois garantie avec de nombreux samaritains et enseignants à l’encadrement. Les élèves sont appelés à faire preuve de leur propre responsabilité. Dans le cas où l’un d’entre eux ne pourrait pas finir le parcours, il pourra emprunter un raccourci et rentrer chez lui. /jfr