Pas d’influence communale sur les parcs éoliens à Neuchâtel

Les communes neuchâteloises ne sont pas logées à la même enseigne que leurs homologues bernoises dans l’exécution des plans de parcs éoliens. Le Tribunal fédéral a récemment donné raison à une initiative acceptée, mais contestée, à Tramelan en 2015, et qui demandait une distance de 500 mètres au minimum entre une éolienne et les habitations. Le texte avait été accepté par les citoyens le même jour qu’un projet de parc éolien sur la Montagne de Tramelan. La décision du TF a été prise le 25 août et est relatée mardi par le Quotidien Jurassien.