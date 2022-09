Le Cerneux-Péquignot : les habitants informés sur un projet de carrière

Les observateurs prédisaient une soirée houleuse lundi au Cerneux-Péquignot, il n’en a finalement rien été. La population était invitée par la Commune à une séance d’information sur un projet de carrière et de décharge à l’est du village. L’entreprise OV Matériaux envisage d’implanter une carrière de calcaire et une décharge de type B à quelques encablures du lieu-dit les Etages.

La première permettrait l’extraction de 500'000 m3 de granulat béton, de ballast et autres sables. La seconde offrirait un espace de stockage d’environ 400'000 m3 pour des matériaux de type B, soit des déchets de chantier comme des briques, de la céramique, du fibrociment ou encore des matériaux d’excavation faiblement pollués. Le site, qui couvre environ 13 hectares, fonctionnerait par étape durant 20 ans et serait remis en état au fur et à mesure avant de finalement être rendu à la nature.





Un projet encore à ses balbutiements

Le développement du projet ne fait que commencer. Une première mouture a été présentée à la Commune et au Canton en 2021. Il prévoyait un volume total de 1,6 millions de m3. L’Etat a demandé de redimensionner le projet. OV Matériaux parle aujourd’hui de 900'000 m3.

Au début de cet été, les porteurs du projet ont présenté au Conseil communal l’état d’avancement et des photomontages. C’est à partir de ce moment-là que la rumeur et l’inquiétude ont commencé à enfler au village.





Une séance d’information pour rassurer les riverains

Au Cerneux-Péquignot, les discussions ont fusé et les membres de l’exécutif se sont fait interpeller à plusieurs reprises. Face à la fronde populaire, Anne-Laurence Quadranti, présidente du Conseil communal, a décidé d’organiser une séance d’information publique. Une soixantaine de questions ont été envoyées par les habitants. Parmi celles-ci, certaines concernaient les avantages pour la Commune, d’autres le respect du projet avec la loi sur l’environnement, ou encore les risques pour la nappe phréatique.





De multiples étapes encore à venir

Neuf personnes sont venues présenter le projet et répondre aux questions des citoyens dans une salle communale pleine comme un œuf. La présidente de Commune a notamment expliqué qu’il était du devoir des autorités d’étudier le dossier et d’éventuellement le transmettre au Conseil général. Le législatif peut ensuite choisir d’enterrer le projet. S’il l’accepte, le référendum reste possible. Si ce dernier aboutit et que la population donne son aval lors d’une votation, il reste encore la possibilité de faire opposition lors de la mise à l’enquête publique.

La semaine dernière, le Conseil d’Etat avait expliqué devant le parlement cantonal qu’il n’y aura pas de traitement formel de ce dossier tant que le plan directeur sectoriel de gestion des matériaux minéraux ne sera pas finalisé. /cwi