SwissSkills : les talents neuchâtelois ont brillé

Les apprentis neuchâtelois ont montré leur savoir-faire. La semaine passée, Berne a vu concourir 13 d’entre eux aux championnats des métiers des SwissSkills. Trois se sont hissés sur la plus haute marche du podium dans leur discipline. Loïc Santschi est allé chercher une médaille d’or et une en bronze pour ses aptitudes en menuiserie et en ébénisterie. Daniel Alexandre Da Silva a quant à lui été sacré en tant qu’échafaudeur et Nicolas Ries comme dessinateur en construction microtechnique. Quatre Neuchâtelois médaillés de bronze ont eux aussi fait rayonner les formations CFC du canton lors de ces joutes nationales.





À la découverte du monde professionnel

En plus des compétitions, les SwissSkills ont également permis à 1400 écoliers neuchâtelois de découvrir pas moins de 150 métiers différents. Ces immersions professionnelles sont complémentaires à d’autres évènements dans le canton, à l’instar des Forums des Métiers de novembre 2022 et février 2023. Ces derniers permettront d’en apprendre davantage sur les formations et les places d’apprentissages, le temps de trois soirées. /comm-jfr





Performances neuchâteloises aux SwissSkills 2022 :

· Loïc Santschi, menuisier CFC : menuiserie, médaille d’or ; ébénisterie, médaille de bronze

· Daniel Alexandre Da Silva Costa, échafaudeur CFC, médaille d’or

· Nicolas Ries, dessinateur en construction microtechnique CFC, médaille d’or

· Gjezair Ramanaj, micromécanicien CFC, médaille de bronze

· Théo Matthey-Junod, médiamaticien CFC, médaille de bronze

· Gaël Ginchard, viticulteur CFC, médaille de bronze

· Julien Deluz, agent d’exploitation CFC, médaille de bronze

· Robin Stauffer, monteur-frigoriste CFC, rang 6

· Daniel Filipe Carvalho Simões, dessinateur-constructeur sur métal CFC, rang 6

· Loris Maurer, constructeur de route CFC, rang 6

· Tim Schwab, menuisier CFC : menuiserie, rang 6 ; ébénisterie, rang 7

· Thomas Lehmann, agriculteur CFC, rang 10