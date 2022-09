Renaissance du Pain neuchâtelois

Quelque 1’300 boules de pain distribuées aux élèves. Le Pain neuchâtelois, oublié depuis plus de 30 ans, a ressuscité, ce lundi matin, à l’occasion du lancement de la 22e Semaine du goût. La distribution a eu lieu simultanément dans trois collèges du canton : au Landeron, à Bevaix et à Fleurier. « L’objectif de la distribution est de sensibiliser à l’importance de consommer des produits de proximité », explique Robert Cramer, président de la Fondation pour la promotion du goût cité dans le communiqué de presse.

Il aura fallu 18 mois de travail pour que le lancement du nouveau Pain neuchâtelois voie le jour. Ce projet a été imaginé par les artisans boulangers et confiseurs du canton début 2021, soutenu par Neuchâtel Vins et Terroir. Le Pain neuchâtelois se reconnait par sa forme caractéristique, deux boules accolées. Quant à sa composition, elle est réglementée par le label certifié Neuchâtel Vins et Terroir tout en laissant une certaine marge de manœuvre pour les artisans. /comm-cro