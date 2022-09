Les stands de tir pris pour cible

Tirs en rafale, détonations violentes et autres déflagrations peuvent résonner jusqu’à 6 jours sur 7 de 8h à 22h, un problème de santé publique, selon le collectif. « Les impacts sur la santé sont énormes, les coups et détonations réguliers et fréquents créent du stress continu, et génèrent ainsi de nombreuses conséquences sur la santé (....), qui se manifestent de manière sournoise, et cela, même si la personne exposée semble ne pas y prêter particulièrement attention », explique le psychiatre Marius Dragos, membre de l’association. Des nuisances qui pourraient conduire à du stress chronique, selon lui. « On ne sait jamais quand ça commence, quand ça va reprendre et quand ça va s’arrêter », témoigne de son côté la trésorière de l’association, Dominique Zmoos.

Avec la création de cette association, ses membres espèrent faire prendre conscience aux autorités de ce problème et devenir des interlocuteurs sérieux. Pour eux, les solutions existent, de l’installation de tunnels antibruit à la construction de stands de tir fermés en passant par l’usage de silencieux.