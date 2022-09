L’aigle pourrait se développer au Val-de-Travers

Le calme nécessaire pour ces rapaces



L’aigle royal est un oiseau grand et fort, mais il n’aime pas être dérangé près de son nid. Il choisit donc généralement des lieux calmes. Au Val-de-Travers, le couple de rapaces possède même deux à trois « maisons » réparties sur toute la vallée. Des sites qui ne sont pas révélés, afin d’éviter des dérangements humains supplémentaires, qui pourraient conduire à l’abandon du nid, et donc d’un aiglon. Robin Berger, collaborateur scientifique au Service de la faune, des forêts et de la nature, conseille de rester à 200m de distance d’un nid d’aigle pour éviter de déranger les rapaces, surtout au printemps.