Diminution du nombre de logements vacants

Au niveau des surfaces industrielles vacantes, le canton de Neuchâtel enregistre une baisse depuis juin 2021. La surface totale vacante est de près de 65'000 m2, soit 4900 m2 de moins que l’année précédente. Les régions des Montagnes et du Littoral recensent l’essentiel des surfaces disponibles avec respectivement 44'600 m2 et 16'300 m2. La diminution est marquée dans les régions du Littoral et du Val-de-Ruz. /comm-cro