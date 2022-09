Une innovation au service de la nature

Valoriser le bois mort, les roseaux ou encore le limon présents dans les zones humides pour le transformer en humus et l’épandre sur les sols cultivables comporte de nombreux avantages. « Les agriculteurs sont de plus en plus intéressés et sensibles à ces questions », souligne Nicolas Hermant. « Là on parle d’une fertilisation naturelle des champs. La microbiologie des sols est améliorée, tout comme les échanges avec l’eau ainsi que la productivité, tout ça sans chimie ».