Route fermée entre Buttes et La Côte-aux-Fées

En raison d'un éboulement, la route entre Buttes et La Côte-aux-Fées restera fermée jusqu’à lundi ou mardi. Le service des ponts et chaussées s’est rendu sur place aujourd’hui pour évaluer la situation, nous ont-ils confié par téléphone. Pour l’instant, il n'est pas possible de garantir la sécurité de la route et le service doit procéder à des minages pour des blocs instables. La route est fermée depuis samedi midi environ. Dès lundi, les cars postaux et les bus scolaires pourront circuler sur cette route sous surveillance. /cde