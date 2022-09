Plus de nature aux Forges à La Chaux-de-Fonds

Lieu de rencontre convivial entre l’école et la population du quartier des Forges à La Chaux-de-Fonds, l’Espace nature situé au sud du collège a été inauguré le 7 septembre dernier.

Le site propose dans un esprit de développement durable et pédagogique des jeux individuels et collectifs, des tables avec bancs, des gradins, des jardins communautaires et prochainement un verger.

La population s’est appropriée l’Espace nature dès son ouverture, confirme Fabrice Demarle, l’un des trois directeurs de l’école obligatoire de la Ville :