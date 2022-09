Les vignerons autour de La Coudre ont eu chaud

Le début des vendanges pour Sandoz Vins était de toute façon prévu jeudi, en raison de la maturité du raisin qui est en avance de près de trois semaines. « Mais pour les secteurs touchés, nous avons dû revoir toute l’organisation de nos vendanges et engager du monde », raconte le vigneron. En effet, lorsque la grêle fend les grains, il est nécessaire de récolter le raisin dans les trois jours qui suivent pour limiter les pertes liées à la pourriture. « Même si au lendemain de l’orage les dégâts étaient moindre, nous avons préféré assurer le coup à cause de l’humidité de ces derniers jours », explique Patrick Sandoz.

Jeudi, l’objectif premier était d’augmenter les effectifs de vendangeurs. Les collaborateurs de l’entreprise ont alors tous pris contact avec leur cercle d’amis pour qu’ils viennent à la rescousse. Et surprise, ce sont aussi les vignerons de la région qui sont venus leur prêter main forte : « J’étais très heureux de voir la solidarité entre les vignerons du canton de Neuchâtel. Plusieurs collègues qui n’avaient pas encore commencé leurs vendanges m’ont appelé le matin même pour me mettre du personnel à disposition. Ça fait très chaud au cœur », relève Patrick Sandoz, très touché. Ainsi, ils étaient une quarantaine à vendanger le jeudi et 25 le vendredi.