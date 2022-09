La Main Tendue fortement sollicitée sur la problématique du suicide

La Main Tendue tient à sensibiliser la population à l’occasion de la journée mondiale de la prévention du suicide ce samedi. Les appels au 143 pour des pensées suicidaires restent élevés actuellement, autant que ces deux dernières années de pandémie. C’est le cas au niveau national et c’est même encore plus flagrant pour la section Nord-Ouest, qui couvre notamment la Berne francophone, Neuchâtel et le Jura. L’année dernière à la même période, l’association avait reçu un peu moins de 190 appels concernant la problématique du suicide alors que cette année, elle en est à 220. Et les jeunes sont particulièrement concernés, même si ce ne sont pas les seuls selon le directeur de la Main Tendue Nord-Ouest Christophe Amstutz. Le Covid, la guerre en Ukraine, l’inflation… que de sujets qui peuvent avoir un impact sur les jeunes et leur vision de l’avenir, selon Christophe Amstutz :