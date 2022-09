« On est tous sous le choc »

Le monde entier ne parle plus que d’elle depuis jeudi soir 18h30 et l’annonce de sa mort. La reine d’Angleterre Elizabeth II avait 96 ans. Elle aura régné durant 70 ans sur le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth. « Nous sommes tous sous le choc », nous ont témoigné plusieurs régionaux installés au Royaume-Uni.