Dernières retouches pour l’église de Môtiers

Le chantier touche à sa fin à l’église de Môtiers. Le bâtiment religieux, qui menaçait de s’effondrer, est remis sur pieds après deux ans de travaux. « Je crois que le pari est réussi, cette vieille dame a considérablement rajeuni », se réjouit le président de l’Association pour la restauration de l’église de Môtiers, Jean-Samuel Bucher. Mercredi prochain, les échafaudages sur la façade extérieure devraient être retirés. Un chauffage à pellets devra encore être installé dans un second temps. « Le moment le plus délicat du chantier, c’était la restauration de la flèche, car on n’avait pas vu au départ à quel point elle était endommagée et qu’elle risquait de tomber », raconte Jean-Samuel Bucher.

L’église de Môtiers rouvrira ses portes au public le week-end des 17 et 18 septembre. /swe-ara