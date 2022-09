Première pierre posée à la rue des Petits-Clos

Place à la reconstruction aux Petits-Clos à Fleurier. Les autorités communales, les architectes et le propriétaire, la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (CPCN), se sont donnés rendez-vous jeudi matin sur place pour lancer les travaux et, symboliquement, posé la première pierre du chantier. À l’endroit où trônaient les bâtiments situés aux 39, 41 et 43 de la rue des Petits-Clos depuis 1969, il ne reste plus qu’une zone de chantier prête à accueillir deux nouveaux immeubles d’ici 2024. Le projet abritera 56 appartements de tailles diverses, dont une trentaine avec encadrement.





Patience à l’Avenue de la Gare

Le chantier de l’ancien bâtiment des archives de l’État, à l’avenue de la Gare 14c à Fleurier, est lui encore loin de sa première pierre. Il y a cinq ans, la CPCN a lancé une étude de faisabilité pour réaffecter le bâtiment, mais le site s’est avéré pollué par différents solvants.