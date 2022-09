Le nouveau chef du Service des sports au boulot

Ces dernières années, le Service cantonal des sports a diminué la gamme de ses prestations auprès de la population : il n’organise plus de camps d’été pour les jeunes, n’assure plus la location de matériel à vil prix pour les clubs et ne propose plus des forfaits de ski en chalet pour les familles et autres associations. Il assure en revanche le contrôle de l’attribution des subsides J+S ; c’est même une de ses premières missions.

Quant à la répartition des quelque 2,5 millions de francs alloués au sport neuchâtelois, et qui proviennent du bénéfice de la Loterie romande, elle est de la compétence d’une commission ad hoc (LoRo SportNe) présidée par André Duvillard : « Nous sommes en quelque sorte le bras financier du Service des sports », nous a précisé jeudi par téléphone l’ancien commandant de la Police cantonale. /mne