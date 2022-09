Levée des restrictions d’eau à Val-de-Travers

Les potagers vallonniers respirent à nouveau. Le Conseil communal de Val-de-Travers a annoncé mercredi que les mesures de restrictions d’eau en vigueur depuis le 12 août dernier étaient levées. Pour rappel, ces limitations avaient pour but d’assurer une alimentation en eau potable aux habitants de la Commune durant cette période de sécheresse estivale. Il est donc à nouveau possible pour la population d’arroser son potager ou sa pelouse, de remplir sa piscine et de laver sa voiture.

Le Conseil communal souligne néanmoins que les fontaines reliées au réseau resteront pour l’instant fermées, « à l’exception de la journée de la Fête des Fontaines le 12 septembre à Môtiers et à Buttes. » /gjo