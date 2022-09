Le Chant du Gros fait son grand retour

Certains trépignent d’impatience depuis trois ans. Le Chant du Gros a fait son grand retour ce mercredi soir au Noirmont après une édition annulée en 2020 et une autre au format réduit l’an dernier. Cette cuvée 2022 est particulière à plus d’un titre puisque le festival célèbre également son 30e anniversaire. Les festivaliers ont été accueillis par un petit orage vers 17h30, mais les conditions météorologiques se sont ensuite calmées. Malgré la pluie, les sourires étaient de rigueur parmi les spectateurs. Toute une série de concerts sont au programme ces quatre prochains jours. Ce mercredi soir, Patrick Bruel et Mika figurent parmi les têtes d’affiche. /alr