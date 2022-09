Duel gauche-droite sur la suppression de l’impôt anticipé sur les obligations

Une nécessité pour notre attractivité économique ou un nouveau privilège pour les multinationales ?

Rappelons que les paiements d’intérêts sur les obligations d’entreprises suisses sont soumis à un impôt anticipé de 35%. Or, cette réforme veut exonérer de cette taxe les personnes morales domiciliées en Suisse et les investisseurs étrangers. Ce mercredi, la gauche neuchâteloise a tenu à dire tout le mal qu’elle pense de cette réforme ; l’occasion également de demander à la droite du canton pourquoi cet objet est vu d’un bon œil.





Une réforme bonne pour les entreprises en Suisse, affirme la droite

Les investisseurs suisses peuvent être remboursés entièrement de cet impôt. Les étrangers n'en récupèrent, eux, qu'une partie et sous condition ; un mécanisme qui dissuade les entreprises d'émettre des obligations en terres helvétiques. Pour la droite du Parlement, cette réforme fiscale est ciblée et très attractive. Elle évitera de voir les transactions portant sur des obligations continuer de partir à l'étranger. Elle devrait aussi faire revenir en Suisse des activités et donc des recettes fiscales.

Lionel Martin, président de l’UDC Neuchâtel :