Dans les coulisses du Château : Mary-Claude Fallet

L’agriculture, c’est une histoire de famille pour Mary-Claude Fallet. Fille de paysans, la Vaudruzienne travaille depuis de nombreuses années avec son mari sur leur exploitation à Savagnier. Ils y élèvent des vaches, des poules, y cultivent des produits végétaux comme les pommes de terre et s’investissent dans la vente directe. L’environnement fait donc naturellement partie des thématiques politiques qui préoccupent l’élue PLR. À 65 ans, elle effectue son troisième mandat au Grand conseil neuchâtelois et est aussi conseillère générale à Val-de-Ruz. Membre de la commission de l’éducation, cette mère de trois enfants et grand-mère d’une petite-fille milite aussi pour davantage de classes PRIMA (enseignement de l’allemand par immersion) dans le canton de Neuchâtel. Mary-Claude Fallet était l’invitée de La Matinale mardi.