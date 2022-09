Le Festival Ludesco fait son grand retour ce week-end

Le Festival Ludesco est de retour ce week-end. Le plus grand festival de jeux et d’expériences ludiques de Suisse se tient exceptionnellement ces 10 et 11 septembre 2022 à La Chaux-de-Fonds après deux ans d’absence due au Covid-19. Elle avait accueilli plus de 10'000 participantes et participants en 2019 lors de son édition traditionnelle. Pour ce week-end, le comité d’organisation annonce au programme de cet évènement « 34 heures de jeux, de folles expériences ludiques et de fantastiques découvertes non-stop ». Des activités en extérieur seront également au menu pour cette manifestation qui se déroule du samedi à 10 heures au dimanche à 20 heures. Elle propose une édition raccourcie avant celle prévue pour mars prochain (17, 18 et 19 mars). L'organisation du festival nommera lors de l'édition « normale » le jeu le plus apprécié par les suisses durant cette année 2022. /comm-aba