Clap de fin pour la 25e édition des Jardins Musicaux

La 25e édition des Jardins Musicaux a pris fin ce week-end. Environ 15'000 spectateurs ont répondu présents pendant la manifestation qui se tenait, en outre Cernier, sur différents sites dans les cantons de Neuchâtel, Berne, Vaud et du Jura. Parmi les évènements présentés, le public a pu assister à un ciné-concert de 7 heures à Cernier et St-Imier, ainsi qu’à un concert « Hommage à Morricone et Rota » au théâtre du Jorat. Ils ont respectivement réuni 650 et 4000 spectateurs. Les organisateurs annoncent déjà la 26e édition qui se déroulera du 16 au 27 août 2023. /comm-cro