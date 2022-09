« Les fêtes populaires accompagnent l’histoire de l’humanité »

La 47ème édition de la Braderie démarre ce vendredi à La Chaux-de-Fonds. La manifestation se tient jusqu’à dimanche et propose de nombreux concerts ainsi que sa traditionnelle grande parade.

Covid oblige, cela fait trois ans que l’événement n’avait pas eu lieu. De nombreux Chaux-de-Fonniers ont hâte de renouer avec cette fête populaire. Le sociologue et professeur émérite à l’Université de Neuchâtel, François Hainard, souligne que de type de manifestation est essentiel pour la cohésion et permet de ressouder le corps social. Cela donne aussi l’occasion de rompre les normes et casser la routine. Les fêtes ont d’ailleurs vu le jour en même temps que les sociétés humaines.

« L’homme est un animal grégaire qui a besoin de se retrouver en groupe, ces moments sont essentiels », souligne le sociologue. François Hainard était l’invité de La Matinale ce vendredi :