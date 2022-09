Cressier progresse dans son plan de protection contre les crues

« Maintenant, il s’agit de se tourner vers l’avenir et d’éviter ces crues centennales », annonce Michel Froidevaux, président du Conseil communal et responsable des finances. A ce propos, un crédit d’engagement de 90'000 francs a été voté jeudi soir par le Conseil général. Il a été accepté à l’unanimité par les élus. Il permettra de mandater un bureau d’ingénierie pour préparer l’avant-projet de protection contre les crues.



L’avant-projet prévoit une étude scientifique du terrain, d’un point de vue géologique et hydrogéologique, afin de définir les travaux nécessaires pour sécuriser la zone. « Des priorités doivent être fixées, parce que l’eau a creusé le terrain », explique Michel Froidevaux, « en cas de forte pluie, l’érosion va se poursuivre ». Une revitalisation du secteur est également nécessaire. « Le terrain doit être réaménagé pour le rendre plus solide ». Toutefois, le président de commune se veut rassurant : « Avec tous les travaux qui ont été effectués jusqu’à maintenant, nous sommes à l’abri d’une catastrophe similaire, pour autant que l’événement orageux ne soit pas plus violent ». Mais si les probabilités de nouvelles intempéries d’une telle intensité sont faibles, il convient que le risque zéro n’existe pas.