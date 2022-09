Sorti(e) de Boîte : Moona

Tous les ingrédients semblent réunis à en croire le couple. La culotte menstruelle de Moona est faite principalement de coton bio avec, à l’intérieur, une partie drainante, alors qu'à l’extérieur, la partie technique est faite en tencel (fibre de bois d’eucalyptus). L’aspect écologique est primordial pour le jeune couple. Alors, pourquoi avoir décidé de fabriquer ces culottes au Portugal ? Et bien la réponse est évidente, le coût de leur culotte aurait été beaucoup plus élevé si elle était produite en Suisse et « elle aurait été considérée comme de la lingerie de luxe », comme l’explique le jeune couple. Or, son objectif est d’en faire une culotte accessible à toutes. De plus, l’aspect émotionnel entre en compte. En effet, la fabrique se trouve dans la même région que la famille du père de Florent, lieu de départ du fameux road trip au Portugal d’où est née l’idée. La boucle est donc bouclée. /lge