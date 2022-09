Initiative sur l’élevage intensif : le débat

L’avenir de l’élevage intensif en Suisse passera par les urnes. Le 25 septembre, les citoyens devront dire s’ils acceptent ou non une initiative populaire, lancée par des associations antispéciste et de défense des animaux, qui vise à interdire l’élevage intensif dans le pays. Si le projet est accepté, de nouvelles exigences en matière de bien-être animal devront être atteintes d’ici 25 ans. Elles correspondraient au cahier des charges du label Bio Suisse. Ces règles seraient appliquées également aux importations de produits d’origine animale. Le gouvernement suisse et le Parlement estiment que la législation actuelle protège suffisamment les animaux de rentes. La députée et présidente des Jeunes verts neuchâtelois Cloé Dutoit et le directeur de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture, Yann Huguelit, en ont débattu dans La Matinale.

L’élue de gauche estime que les halles où les animaux sont rassemblés sans voir la lumière ne sont pas acceptables. Le directeur de CNAV souligne les conditions de détention des animaux en Suisse sont très bonnes en comparaison internationale.