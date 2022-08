Quarante ans de secours à la personne et de lutte contre les flammes

Il est devenu au fil des ans une figure de La Chaux-de-Fonds. Thierry König a exercé pendant plus de quarante les métiers de pompier et secouriste. Le commandant du Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises prend désormais sa retraite. Pompier volontaire dès 1981, il a œuvré 32 ans au sein de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Son employeur rend hommage à « sa personnalité dynamique et déterminée ».

Thierry König se réjouit désormais d’ouvrir un nouveau chapitre. Il relève les contacts humains et vrais qu’il a noués avec la population Chaux-de-Fonnière au gré de ses interventions. Le jeune retraité était l’invité de La Matinale mercredi :