Il existe une vie après la vue

Vivre sans voir. C’est le quotidien de Bernard Schneider depuis 26 ans maintenant. En 1996, le Môtisan se rend compte qu’il a des problèmes de vue, plusieurs mois après avoir déjà réalisé plusieurs contrôles de routine. Puis tout va très vite : celui qui était président du tribunal du Val-de-Travers devient rapidement malvoyant, puis complètement aveugle. A 52 ans, il doit réapprendre de nouvelles habitudes et surtout vivre « dans le noir », ou plutôt « dans les nuages » plus ou moins clairs, comme Bernard Schneider les décrit lui-même. Le Môtisan raconte d’ailleurs qu’il n’a pas paniqué devant sa nouvelle réalité et explique qu’il ne s’ennuie pas.