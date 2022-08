Fini le toit qui fuit au Musée international d’horlogerie

La volonté du Conseil communal de fermer le parc des musées durant la nuit, pour éviter les actes de vandalisme a également suscité la discussion. Quelques jours avant la séance du législatif, le Parlement des jeunes de la ville s’était opposé par voie de communiqué de presse à ce volet du projet. Au sein du Conseil général, il a été soutenu par le POP et le Centre. Le PS et les Verts ont évoqué une fermeture plus tardive en été. Le PLR a abondé dans le sens de l’exécutif.

Finalement, l’assemblée a accepté un postulat POP-PS-Verts pour la création d’une commission chargée de discuter du sujet, à la satisfaction du président du Parlement des jeunes, Aurèle Bula :