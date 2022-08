Augmentation des tarifs de l'électricité dans le canton de Neuchâtel

La crise énergétique se répercute sur la facture des ménages neuchâtelois. Les deux principaux fournisseurs en électricité dans le canton de Neuchâtel ont communiqué ce mercredi sur leurs tarifs d’électricité pour l’année 2023. Les clients de Viteos verront leur facture augmenter de 52% dès le 1er janvier. « Pour un ménage moyen consommant 3'500 kWh par an, cette hausse représente environ 36 francs par mois », indique l’entreprise. Une hausse qui se limite à 19,5% du côté de Group E, soit 14 francs 90 par mois pour un ménage.





Une différence significative

Les prix de l’électricité sur les marchés connaissent une hausse spectaculaire depuis l’année dernière et renchérissent significativement les coûts d’approvisionnement, précise Groupe E dans son communiqué. L'entreprise affirme pouvoir atténuer cette augmentation grâce à sa production propre, issue majoritairement d’énergies renouvelables et locales. Elle indique également devoir compléter son approvisionnement par des achats sur les marchés, surtout en hiver lorsque la consommation est la plus importante.

Du côté de Viteos, l’entreprise explique que le prix de l'électricité est composé de trois éléments : le coût de l'énergie, les frais d'acheminement ainsi que les taxes et redevances des collectivités publiques. L’électricité vendue par Viteos transite par le réseau de transport national de Swissgrid et par le réseau régional de Groupe E : « Ces deux entreprises ayant annoncé une nouvelle augmentation des tarifs pour l'utilisation de leur réseau très haute tension et haute tension, Viteos doit inévitablement adapter ses frais d'acheminement en conséquence », annonce la direction.

Pour rappel, cette hausse des prix de l'énergie est notamment due aux conséquences de l'invasion de l’Ukraine par la Russie, une partie de l'électricité produite en Europe étant issue des centrales à gaz et charbon. Viteos précise également que « l'indisponibilité de certaines infrastructures de production en France met davantage sous pression un marché où l'offre est déjà insuffisante. » Enfin, le niveau des cours d'eau étant inférieur à la norme en raison des fortes chaleurs et des faibles pluies, la production électrique au fil de l’eau est limitée.

« Nous sommes bien conscients de l'impact d'une augmentation des tarifs sur les consommatrices et consommateurs. Nos équipes mettent tout en œuvre pour accroitre la production indigène et renouvelable, ainsi que moderniser et assainir nos réseaux », souligne le directeur général de Viteos, Daniel Pheulpin.







Augmentation du prix de l’énergie solaire

« Afin de tenir compte de l'évolution vers le haut des prix de l'énergie, Viteos élève en parallèle ceux de reprise de l'énergie solaire », précise l’entreprise dans son communiqué. Le prix de reprise de l'énergie solaire s'élèvera donc à 12,99 centimes le kilowattheure, dont 2 centimes de subvention de la part de Viteos, « afin de favoriser davantage les conditions économiques pour l'installation de panneaux photovoltaïques dans le canton de Neuchâtel ».

Même son de cloche du côté de Groupe E, pour qui le tarif de reprise du courant issu des installations photovoltaïques passera à 14,45 ct./kWh dès le 1er janvier 2023. Le nouveau tarif s’applique à toutes les installations d’une puissance inférieure à 1 MW. Il s’agit d’une augmentation de 55% par rapport au tarif actuel de 9,3 ct./kWh. En augmentant ses tarifs de reprise, Groupe E estime témoigner « son soutien aux autoproducteurs et renforcer son positionnement d’acteur de la transition énergétique, tout en garantissant à la fois la rentabilité des installations ainsi que l’égalité de traitement avec les clients qui n’ont pas la possibilité de produire leur propre électricité ».





Appel à la sobriété énergétique

Toujours en raison de la guerre en Ukraine et des tensions sur les marchés de l’énergie, un risque de pénurie d'électricité n'est pas exclu cet hiver. Viteos appelle la population à apporter sa contribution en limitant sa propre consommation. « Cette sobriété énergétique permet également de réduire ses factures d'énergies et s'aligne parfaitement avec la stratégie énergétique 2050 de la Confédération. » En collaboration avec l'Etat de Neuchâtel et ses communes actionnaires, Viteos lance d’ailleurs une campagne de sensibilisation destinée tant aux ménages qu'aux entreprises et gérances immobilières. /comm-cde