Les énergéticiens se préparent à une éventuelle pénurie

Les fournisseurs d'énergie se préparent à faire face à une potentielle pénurie de gaz et d'électricité cet hiver. Le niveau d’incertitude est sans précédent en Suisse, selon le directeur de l’Office fédéral de l’énergie. La semaine dernière, la Confédération a d'ailleurs présenté son plan de mesures en cascade qui interviendrait si une pénurie venait à se confirmer. Parmi ces mesures, on retrouve des appels à économiser, des contingentements et une limitation de certains usages.



Cette inquiétude est partagée par les deux principaux fournisseurs en énergie dans le canton de Neuchâtel : Viteos et Groupe E. Ces derniers se préparent à affronter la crise. Pour ce faire, ils sont capables d’agir sur trois points principaux : l’accompagnement de leurs clients, la sensibilisation de la population et le conseil à la Confédération.