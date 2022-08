Rencontre avec des familles d’accueil à La Chaux-de-Fonds

L’idée vous a peut-être traversé l’esprit, mais vous n’avez pas osé franchir le pas : et si j’accueillais un enfant pendant quelque temps ? C’est pour répondre à cette question, et à bien d’autres hésitations, que le Service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ) et l’association Accueil Familial ont convié samedi la population à une rencontre avec les familles d’accueil et leurs enfants. L’événement s’est déroulé sur la Place du marché à La Chaux-de-Fonds. Il a permis aux indécis et aux gens intéressés d’échanger avec des professionnels de la branche et des « parents » d’accueil.