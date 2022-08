Une expo sur les dangers naturels et les métiers qui s’y rapportent

L’exposition, mise sur pied par la section Jura-Jura bernois de la Société suisse des ingénieurs et des architectes, se présente sous la forme de plusieurs postes consacrés, chacun, à un danger naturel spécifique : inondations, avalanches, glissements de terrain, séismes, etc. Les supports sont variés, puisqu’ils comprennent des panneaux informatifs, des maquettes et même de la réalité virtuelle. L’événement est librement accessible dès 12 ans. Il est ouvert tous les jours de 9h à 15h45, et sur demande en dehors de ces plages horaires. /dsa