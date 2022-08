Thierry König à la retraite

Il a passé plus de trois décennies au service de la population de La Chaux-de-Fonds, dont 20 ans au Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises, qu’il commande depuis 2011 : Thierry König prend sa retraite le 31 août. La cérémonie de passation de pouvoir a lieu lundi : Thierry König passera le relais à son successeur Grégory Duc. Au cours de ses années de commandement, le futur retraité a œuvré à la professionnalisation de la défense contre les incendies. Il s’est illustré en développant la mixité des métiers afin de garantir coûts et efficacité des prestations. /comm-jhi