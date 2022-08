Prix Gaïa 2022 décerné à trois lauréats le 22 septembre

Le jury du Prix Gaïa, décerné depuis 1993 aux carrières extraordinaires dans l’horlogerie, son art et sa culture, a désigné Laurent Barotte lauréat dans la catégorie artisanat et création. Il a salué son expertise dans le domaine de la restauration en pendulerie et sa passion communicative.

Nico de Rooij est le lauréat dans la catégorie histoire et recherche pour sa carrière menée dans la recherche en microtechniques. Le jury a relevé sa contribution au transfert de technologie au profit de l'industrie horlogère, souligne vendredi le Musée international d'horlogerie (MIH) à La Chaux-de-Fonds.

Dans la catégorie esprit d'entreprise, le prix est décerné à Edouard Meylan. Le jury a récompensé sa démarche entrepreneuriale menée en défendant la "belle horlogerie mécanique" en toute indépendance tant au point de vue du développement de produits et de composants que de la communication.

Encourager la relève

La bourse d'encouragement Horizon Gaïa sera remise à Julien Gressot, doctorant en fin de cursus à l'Université de Neuchâtel qui achève une thèse sur l'Observatoire cantonal de Neuchâtel. Son projet entend donner une vision d'ensemble du patrimoine technique et scientifique de cette institution, explique le MIH. / ATS-elc