L’interdiction de faire du feu est levée sur sol neuchâtelois

Il est à nouveau possible de faire du feu dans le canton de Neuchâtel. Le Conseil d’État lève dès ce vendredi l’interdiction qui était en vigueur depuis le 19 juillet en raison de la sécheresse. Grâce aux précipitations tombées en fin de semaine dernière, le danger d’incendie est passé du degré quatre à trois. Il reste donc marqué et la prudence est toujours de mise. Toute personne qui fait du feu ne doit pas quitter les lieux avant son extinction totale. Il est aussi recommandé de n’utiliser que les emplacements aménagés en forêt. En revanche, les restrictions de pompage et les interdictions communales d’arrosage restent en vigueur. /comm-sbe